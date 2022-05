Vieh- und Bauernmarkt ist von Zwuschen nach Mügeln umgezogen

Am Wochenende Neustart nach Zwangspause. Was sich Organisator Frank Seide wünscht und es für Besucher zu beachten gibt.

Mit dem sechsten Vieh- und Bauernmarkt im Freizeitzentrum Mügeln will Veranstalter Frank Seide ein Highlight in der Region setzen.

Mügeln/MZ - „Die Aufregung nimmt von Tag zu Tag zu“, sagt Frank Seide, der als Veranstalter von insgesamt fünf Vieh- und Bauernmärkten zwar schon Erfahrungen in diesem Metier gesammelt hat, doch nach dem Umzug von Zwuschen nach Mügeln vor einer Premiere steht. Der Schäfer aus Prettin betont, dass es schwer einzuschätzen ist, ob die sechste Auflage wieder ein voller Erfolg wird. Er habe zwar viel Herzblut in die Vorbereitung gesteckt, doch im Endeffekt zählt, ob bei den Besuchern der Daumen nach oben und unten zeigt. „Ich muss mich ebenfalls erst reinfuchsen. Das Gelände ist mir nicht so vertraut“, erklärt Seide.