In Jessen ist ein 56-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto wurde er schwer verletzt. Der andere Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Auto gerät in Gegenverkehr: Ein schwer und ein leicht Verletzter

Unfall in Jessen

Der 56-jährige Fahrer eines Peugeot ist am Freitag auf der Annaburger Straße in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen.

Jessen/DUR. In Jessen ist es am Freitag zu einem Unfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer um 17.50 Uhr auf der Annaburger Straße aus Richtung Annaburg kommend in Richtung Hospitalplatz.

Auf der Höhe Mühlengrund geriet er demnach auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die Ursache dafür ist, laut der Polizei, bislang ungeklärt. Bei dem Zusammenstoß seien der 56-jährige Peugeot-Fahrer schwer und der ebenfalls 56-jährige Transporter-Fahrer leicht verletzt worden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß fahrunfähig und mussten abgeschleppt werden.