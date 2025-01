Elster/MZ. - Zweieinhalb Jahre lebte Hanna Voloshyna mit ihren beiden Kindern Polina und Jegor in Elster, geschützt vor den russischen Bomben. Keine Luftalarme, die sie zu jeder Tages- und Nachtzeit in Schutzräume treiben. Keine Stromausfälle oder brennende Wohnhäuser. Trotzdem entschied sich die Familie am frühen Morgen des 3. September 2024, in Wittenberg in den Zug Richtung Berlin zu steigen. Von der Hauptstadt aus wollten sie weiter nach Warschau und dann in die Region Charkiw in der Ukraine.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.