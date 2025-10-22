weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Baustelle Rosa-Luxemburg-Straße Jessen: Trinkwasserleitung in Jessen wird erneuert – Verkehrsbehinderungen und Lösungen im Überblick

An der Jessener Rosa-Luxemburg-Straße starten die Arbeiten zum Ausbau und Ersatz der bereits dreimal havarierten Trinkwasserleitung. Wo Anwohner noch Schwierigkeiten sehen.

Von Klaus Adam 22.10.2025, 11:15
Am Dienstagnachmittag ist der Asphalt auf dem Teilstück der B 187 zwischen Aral-Tankstelle und Kirschweg schon fast vollständig abgehobelt.
Am Dienstagnachmittag ist der Asphalt auf dem Teilstück der B 187 zwischen Aral-Tankstelle und Kirschweg schon fast vollständig abgehobelt. (Foto: Klaus Adam)

Jessen/MZ. - Die Straßenfräsmaschine rollt an diesem Dienstag. Genauso war es in der vergangenen Woche angekündigt worden. Mitarbeiter der Jessener Firma „zbo“ hobeln die Asphaltschicht ab, unter der die Trinkwasserversorgungsleitung liegt, die in den nächsten Wochen ausgetauscht werden soll.