An der Jessener Rosa-Luxemburg-Straße starten die Arbeiten zum Ausbau und Ersatz der bereits dreimal havarierten Trinkwasserleitung. Wo Anwohner noch Schwierigkeiten sehen.

Trinkwasserleitung in Jessen wird erneuert – Verkehrsbehinderungen und Lösungen im Überblick

Am Dienstagnachmittag ist der Asphalt auf dem Teilstück der B 187 zwischen Aral-Tankstelle und Kirschweg schon fast vollständig abgehobelt.

Jessen/MZ. - Die Straßenfräsmaschine rollt an diesem Dienstag. Genauso war es in der vergangenen Woche angekündigt worden. Mitarbeiter der Jessener Firma „zbo“ hobeln die Asphaltschicht ab, unter der die Trinkwasserversorgungsleitung liegt, die in den nächsten Wochen ausgetauscht werden soll.