Tränen in den Augen - 29 Sekundarschüler aus Elster besuchen Konzentrationslager im Nachbarland Polen

Zeitzeugin Lidia Maksymowicz erzählt den Schülern aus Elster, was sie als Kind im Konzentrationslager erlebt hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ. - Die Stimmung im Klassenraum ist etwas gedrückt. Wenn die Neuntklässler aus der Sekundarschule Elster über ihre dreitägige Reise ins Nachbarland Polen sprechen, schwingen in den Worten viele Emotionen mit. Der Besuch der Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau sowie das Gespräch mit Zeitzeugin Lidia Maksymowicz, die als dreijähriges Kind das Grauen in einem Vernichtungslager hautnah miterlebt, sei sehr schockierend gewesen, klingt es aus der Runde, andererseits ist es wichtig, die Stätten des Grauens zu besuchen, um sich persönlich ein Bild zu machen. „Was die Nazis den Menschen angetan haben, sollte niemals in Vergessenheit geraten“, meint Anjali Alia Nikolai, die grundsätzlich jeder Schule empfiehlt, mit Jugendlichen ein KZ zu besuchen, denn die Zahl von Leugnern sei nach wie vor groß.