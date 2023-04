78. Jahrestag des Elbe-Day in Torgau – Gedenken ohne die einstigen Alliierten

Torgau/MZ - Zum 78. Jahrestag der Begegnung von Einheiten der USA und der Sowjetunion an der Elbe hat es dieses Jahr wieder eine Gedenkveranstaltung gegeben – im Gegensatz zum Vorjahr. Am Denkmal der Begegnung in Torgau trafen sich dazu Vertreter des Torgauer Stadtrates, Torgaus Oberbürgermeister Henrik Simon (parteilos), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und zahlreiche Bürger.