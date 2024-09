In Torgau wird der Höchststand erreicht.

Jessen/MZ - Wenige Zentimeter vor der Meldegrenze für die Hochwasser-Alarmstufe zwei war Schluss.

Nach einem Höchststand von 6.55 Meter gegen 8.45 Uhr am Pegel Torgau (Alarmstufe zwei ab 6,60 Meter) begann der Wasserstand zu fallen. Dieser Trend wird sich wohl fortsetzen. Die Meldegrenze zur Alarmstufe eins (5,50 Meter) wird in Torgau wahrscheinlich am Sonntagvormittag unterschritten.