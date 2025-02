Jessen/MZ. - Auf dem Weg von Jessen in Richtung Annaburg stand sicher schon so mancher Autofahrer an der Ampel. Dort, wo die Mühlberger auf die Wittenberger Straße trifft. Auf freie Fahrt wartend, fällt zur linken Seite das Atelier der Jessenerin Anett Schemmel ins Auge. „AS-Keramik“ steht dort am Schaufenster geschrieben. Hinter der Scheibe sind verschiedene selbst gemachte Töpferwaren ausgestellt – sehen Passanten genauer hindurch, erhaschen sie einen Blick auf Schemmel, wie sie Waren anfertigt oder Töpferkurse leitet. Doch seit Neuestem steht an ihrer Eingangstüre auch, dass derzeit Räumungsverkauf herrscht. Denn: Schemmel will in Rente gehen. „Ich muss sehen, dass ich alles noch verkauft bekomme“, sagt sie im Gespräch mit der MZ.

