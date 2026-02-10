Bessere Netzabdeckung für Annaburg und Jessen: Die Telekom modernisiert zwei Standorte und verbessert damit Empfang, Datengeschwindigkeit und Notruftechnik im Landkreis.

Neue Telekom-Technik sorgt in Annaburg, Jessen und entlang der Bahnlinien für mehr Bandbreite und höhere Sicherheit.

Annaburg/Jessen/MZ. - Im Landkreis Wittenberg soll laut Telekom das Mobilfunknetz rund um Annaburg stabiler sein. Die Telekom hat dafür einen Mobilfunkstandort neu in Betrieb genommen und einen Standort mit 4G und 5G erweitert. „Damit hat sich die Netzabdeckung und -qualität mit mobilem Internet im Landkreis verbessert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. 98 Prozent der Haushalte im Landkreis würden Zugriff auf schnellen Mobilfunk haben.