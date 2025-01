Freiwillige Feuerwehr Annaburg führt Jahreshauptversammlung durch. Wie Wehrleiter Gerald Matthies das Einsatzjahr 2024 bewertet und was Stadtwehrleiter Roland Karthäuser explizit lobt.

Annaburg/MZ. - „Mit 50 Einsätzen ist das Jahr 2024 eher ruhig und unspektakulär verlaufen“, betont Wehrleiter Gerald Matthies, der auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Annaburg den Teamgeist und die hohe Einsatzbereitschaft der Kameraden lobt, die es trotz der Dreifachbelastung Familie, Beruf und Ehrenamt geschafft haben, alles unter einen Hut zu kriegen. In seinem Rückblick streift der Wehrleiter auch das Jahr 2018. 99 Einsätze in zwölf Monaten sind bis heute die Rekordmarke – und so soll es auch bleiben.