Taschenmesser löst Problem in Plossig

Hunderte Gäste bestaunen Bockwindmühle. Was die Vereinsmitglieder geleistet haben, Kommunalpolitiker schätzen und wer hier künftig Mehl produziert.

Das Fest am Pfingsmontag lockt scharenweise Besucher an.

Plossig/MZ - Stefan Leder hilft seiner Tochter Lenja im entscheidenden Moment blitzschnell aus der Patsche. Diese versucht, mit einer stumpfen Schere ein rotes Band zu durchtrennen und wird dabei von hunderten Gästen beobachtet. Das scharfe Taschenmesser ihres Vater löst das Problem in Sekunden. Mit einem schwungvollen Schnitt ist die Bockwindmühle in Plossig für den Besucherverkehr am Pfingstmontag feierlich eröffnet.