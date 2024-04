Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - „Wir sind auf der Zielgeraden und wir brauchen nur noch eine einzige Entscheidung vor den Vergaben zur Bekämpfung des Goldafters hier in der Region.“ Die Entscheidung liege nun bei der Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes, Petra Grimm-Benne (SPD). Diese Information gab der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) an diesem Montag am Rande eines Firmenbesuches in Jessen. „Vor 14 Tagen war ich da noch nicht so optimistisch“, ergänzte er.