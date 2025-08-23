weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Sportverein Grün-Weiß Annaburg: Sportlegende Klaus Klöpping ausgezeichnet – Ehrenpreis für Lebenswerk

Live!
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream

Sportverein Grün-Weiß Annaburg Sportlegende Klaus Klöpping ausgezeichnet – Ehrenpreis für Lebenswerk

Klaus Klöpping erhält beim Sportfest den Taler der Stadt Annaburg überreicht.

23.08.2025, 14:00
Klaus Klöpping (rechts) erhält beim Sportfest den Ehrentaler.
Klaus Klöpping (rechts) erhält beim Sportfest den Ehrentaler. (Foto: Klaus-Dieter Richter)

Annaburg/MZ. - Im Rahmen des Sommersportfestes des SV Grün-Weiß Annaburg mit Leichtathletik, Bogenschießen und Fußball wurde eine Legende des Sports mit dem Annaburger Taler, der höchsten Auszeichnung der Stadt ausgezeichnet. Geehrt wurde Klaus Klöpping für seinen Einsatz für die Stadt und den heimischen Sportverein Grün-Weiß Annaburg über 75 Jahre als Fußballer und Übungsleiter. Die Auszeichnung nahmen Vorstandsmitglied Thomas Mißbach und Ehrenpräsident Horst Krüger vor. In seiner Laudatio würdigte Krüger besonders die enorme Einsatzbereitschaft des Ausgezeichneten als Fußballer und Übungsleiter über viele Jahrzehnte hinweg für die Stadt und den Verein.