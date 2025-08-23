Annaburg/MZ. - Im Rahmen des Sommersportfestes des SV Grün-Weiß Annaburg mit Leichtathletik, Bogenschießen und Fußball wurde eine Legende des Sports mit dem Annaburger Taler, der höchsten Auszeichnung der Stadt ausgezeichnet. Geehrt wurde Klaus Klöpping für seinen Einsatz für die Stadt und den heimischen Sportverein Grün-Weiß Annaburg über 75 Jahre als Fußballer und Übungsleiter. Die Auszeichnung nahmen Vorstandsmitglied Thomas Mißbach und Ehrenpräsident Horst Krüger vor. In seiner Laudatio würdigte Krüger besonders die enorme Einsatzbereitschaft des Ausgezeichneten als Fußballer und Übungsleiter über viele Jahrzehnte hinweg für die Stadt und den Verein.

