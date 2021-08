Spitzenspiel Elster gegen Dessau im Schillerpark

Elster - Am Sonntag werden die Verbandsligakicker der SV Eintracht Elster nach Dessau reisen und ihre Visitenkarte im Stadion am Schillerpark beim SV Dessau 05 hinterlassen. Mit dem 5:1-Erfolg über die Grün-Weißen aus Piesteritz in der vergangenen Woche haben die Männer um Mannschaftskapitän Emanuel Clemens nach nur zwei Spieltagen die Tabellenspitze übernommen und treten nun gegen den Tabellenzweiten an. Doch die Paarung ist nicht nur auf dem Papier als Spitzenspiel anzusehen.

Meisterrunde ist das Ziel

„Mit Dessau musst du immer rechnen“, hatte Eintracht-Trainer Tobias Klier schon vor dem Saisonstart vermerkt und die Doppelstädter als einen der schwersten Kontrahenten eingeschätzt. Damit soll er vorerst Recht behalten, denn das Team von Trainer Lucian Mihu startete nach der langen Corona-Pause stark in die Saison. Schon am ersten Spieltag setzten sie mit einem deutlichen 3:0 gegen Haldensleben ein großes Ausrufezeichen, das auch von den Trainern und Spielern der restlichen Teams aus der Staffel Nord nicht übersehen wurde.

Mit dem 2:2 gegen Fortuna Magdeburg in der vorigen Woche sicherten sich die Dessauer bereits ihren ersten Auswärtspunkt. Wirklich überraschend kommt die derzeitige Tabellenposition allerdings nicht, denn die Verantwortlichen der Dessauer haben ihr Saisonziel von Beginn an klar formuliert. „Wir wollen am Ende unter den ersten Vier sein“, berichtet Daniel Zschiesche der MZ.

Zschiesche ist Vizepräsident des Vereins und engagiert sich außerdem als Torwarttrainer der ersten Mannschaft. „Uns geht es dabei gar nicht so wirklich um den späteren Aufstieg“, bricht er das Saisonziel etwas herunter, „wir wollen aber die Sicherheit haben, ab dem Winter nicht mehr absteigen zu können.“ Das Saisonziel deckt sich fast 1:1 mit den Vorhaben der Eintracht. Klier: „Unser Ziel ist es, unter die ersten Vier zu kommen, und dann wollen wir schauen, was noch geht.“

Es ist irgendwie ja auch ein offenes Geheimnis, dass die Elsteraner nicht abgeneigt wären, in der nächsten oder auch übernächsten Saison in der Oberliga zu starten. Diese Ambitionen und die Qualität der Spieler, die sich in den jüngsten Jahren im Brale-Sportpark eingefunden haben, sorgen bei den Staffelgegnern für viel Respekt. „In dieser Staffel ist Elster für uns die stärkste Mannschaft“, erwähnt auch Zschiesche vor dem direkten Vergleich.

Marschroute ist eindeutig

Trotzdem aber statuiert er eine eindeutige Marschroute für diesen Sonntag. „Wir spielen zu Hause und vor unseren Fans im Schillerpark. Also wollen wir auch gewinnen“, so Zschiesche. Dieses Zwischenziel deckt sich im Übrigen nicht mit den Plänen der Elsteraner, denn Klier stapelt etwas tiefer als sein Kontrahent. „Wir wollen ein ordentliches Spiel abliefern und wenigstens einen Punkt mit nach Hause nehmen“, so der Eintracht-Coach, der seine Männer in dieser Woche wohl explizit warnen wird.

„Außer gegen Dessau haben wir in der vorigen Saison kein Spiel verloren“, versucht er sich zu erinnern, „außerdem waren die direkten Duelle immer sehr eng und auf Augenhöhe.“ Seiner Meinung nach spielen neben der Tagesform beider Teams auch die Fans eine entscheidende Rolle, so dass er auch auf ein paar Schlachtenbummler, die sein Team unterstützen, hofft.

Beide haben Personalsorgen

Insbesondere auch aufgrund des sehr frühen Saisonstarts haben beide Mannschaften in diesen Tagen immer noch ein paar personelle Sorgen. So fehlte der Eintracht im Derby gegen Piesteritz zum Beispiel Marc Dauter, und bei den Dessauern sind neben dem Chefcoach auch weitere feste Größen im Trainerstab noch immer im Urlaub. In dieser Woche kann Klier zwar wieder auf seinen neuen Spielmacher zurückgreifen, muss aber neben dem immer noch verletzten Mittelfeldspieler Konrad Schramm auch auf Yannick Schüler verzichten.

Darüber hinaus steht sogar hinter dem Einsatz von Marc Plewa immer noch ein großes Fragezeichen. Bitter für die Elsteraner, denn von den bisher acht erzielten Toren in dieser noch so jungen Saison vereinen Plewa und Schüler allein sechs auf ihren persönlichen Konten. Das Spitzenspiel wird um 14 Uhr angepfiffen. (mz)