Geld erfüllt Wünsche im Hospiz. Was die Gala „Stars erfüllen Herzenswünsche“ am 20. September 2025 bieten wird.

Spendenübergabe: Solveig Barthel (l.) Mitinhaberin des Jessener Sanitätshaus „SoNa" überreicht 600 Euro an Katharina vom Schloß für ihren gemeinnützigen Verein Krebskranke Kinder in Not.

Jessen/MZ. - „Ich weiß, dass Katharina etwas Gutes damit machen wird“, ist sich Solveig Barthel sicher. Die Mitinhaberin des Jessener Sanitätshauses „SoNa“ hat einen Scheck über 600 Euro an Katharina vom Schloß für ihren gemeinnützigen Verein „Krebskranke Kinder in Not“ überreicht. Das Geld ist bereits verplant. „Das Katharina-von-Bora Hospiz in Wittenberg hat uns eine lange Wunschliste für Spielsachen zugesandt.“

Spende hilft Kindern

Es ist diese Sicherheit, dass das Geld Kindern und deren Familien hilft, die sehr schwere Zeiten durchmachen, die Solveig Barthel zu dieser Spende animiert hat. Doch damit soll das Engagement nicht enden. Die beiden Frauen haben bereits einige Ideen, die sie gemeinsam für den guten Zweck umsetzen wollen. Diese sind jedoch noch nicht spruchreif.

Die „Rio Samba Tänzer“ eröffneten mit einer Samba-Show die große Gala 2022. (Foto: Klaus Adam)

Was hingegen definitiv spruchreif ist, ist die nächste große Charity-Gala, die Katharina vom Schloß für ihren Verein organisiert. Die Gala findet am 20. September in der Elbauehalle in Klöden statt. „Diese Halle ermöglicht es uns, für 250 Gäste Bankettbestuhlung zu gewährleisten“, erklärt Katharina vom Schloß, die mitten in den Vorbereitungen steckt. Das Motto der Gala lautet einmal mehr: „Stars erfüllen Herzenswünsche“. Die vorherige Veranstaltung, die 2022 stattfand, war bereits ein großer Erfolg.

Planung für Gala

Das Publikum kann sich auf ein Programm aus den Bereichen Show, Gesang, Comedy und Artistik freuen. Die Moderation wird Torsten vom Schloß übernehmen. Und eine weitere Sache ist auch klar: Karten für die Gala können wohl bereits im März im Sanitätshaus „SoNa“ erworben werden.