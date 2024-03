Die Bahn lässt am Bahnhof Jessen zwei Weichen in der Gleisanlage erneuern. Warum es dabei unermesslich heiß wird. Wann die Weichen wieder befahren werden.

So werden die neuen Weichen am Bahnhof Jessen mit dem Schienennetz verbunden

Jessen/MZ. - Eigentlich hat der Triebfahrzeugführer des Regionalexpresses seinen Zwischenhalt in Jessen schon vor Augen. Doch vorher macht er eine längere Pause vor den Bahnschranken der B 187. Wie der Bahnhof, so ist für ihn auch die wohl mögliche Ursache für die Fahrtunterbrechung deutlich sichtbar: Mehrere Personen in leuchtend orangener Arbeitskleidung wuseln im Gleisbett herum, scheinen immer wieder die Schienen anzuzünden. Ein Bagger steht als Zweiwegefahrzeug auf einem Nebengleis. Ganz klar – hier wird an der Gleisanlage gebaut.