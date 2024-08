So viel ist zum Kulturprogramm für das Heimatfest 2024 in Plossig bekannt

Plossig/MZ. - Zwar stehen zwei der Pfosten am Giebel des Zeltes noch schräg, doch das ficht das Plossiger Kleeblatt nicht an. Behände fädeln die Vier die Ringe der Zeltwände auf das dafür vorgesehene Querrohr. Nur, der Querbalken will an diesem Mittwoch partout nicht in seine Position zwischen den beiden Giebelpfosten passen.

Altes Brauchtum

In Plossig wird derzeit der Festplatz für das traditionelle Dorffest vorbereitet. „Wir starten am Samstag um 14.30 Uhr“, kündigt Petra Hering an. Zunächst würden die Gäste begrüßt, führt die Vorsitzende des Plossiger Heimatvereins weiter aus. „Direkt daran schließt sich unser Reigen an.“ Dies sei ein alter Plossiger Brauch. Anschließend werde sich für den Rest des Nachmittags gestärkt – es ist die Zeit für Kaffee und Kuchen. „Um 16 Uhr startet unser buntes Programm“, blickt die Plossigerin voraus, die vor zehn Jahren den Chefposten des Vereins übernahm.

In den Kulturbeiträgen würde beispielsweise eine Abordnung des Holzdorfer Karnevals Clubs auftreten. „Außerdem haben die Plossiger Männer etwas vorbereitet, eventuell zusammen mit der Feuerwehr“, bleibt sie vage. Offensichtlich soll der Ablauf vorerst geheim bleiben und entsprechend am Tag X für Überraschungen sorgen. „Außerdem kann es auch zu kurzfristigen Änderungen kommen – manches wird am Samstag sicherlich operativ entschieden.“

Fleißige Plossiger komplettieren das Festzelt. (Foto: Thomas Keil)

Auch wenn die Vereinschefin nebulös bleibt, ist damit eins trotzdem klar: Die Tradition bleibt gewahrt – die Dorfbewohner mit einzelnen Beiträgen sorgen weiterhin für die Unterhaltung zum Fest. Noch im Vorjahr stand dies in den Sternen. „Ein Fest ohne Programm – geht das denn?“, habe 2023 die Gretchenfrage in Plossig gelautet. Der Optimismus der damaligen Ortsbürgermeisterin Heidrun Lindner sollte sich aber bewahrheiten – sie meinte, es gäbe viele Engagierte im Dorf. Das zeigt sich am Mittwoch. So räumt Michael Klick ebenfalls Tische ins Zelt. Der erst vor kurzem ernannte Nachfolger Heidrun Lindners geht folglich mit gutem Beispiel voran.

Das ganze Dorf

Petra Hering hat derweil den Überblick über alle Baustellen und freut sich ob der vielen Helfer. Gefühlt ist das ganze Dorf im und um das Festzelt an der Lebiener Straße am werkeln. „Ja, alle helfen beim Aufbauen, schließlich wollen auch alle feiern“, erläutert sie.

Schlussendlich merken die Vier am Giebel, warum der Querbalken nicht passen will – die Pfosten stehen völlig schief. Kaum sind diese gerade gerückt, passt der Balken und am Festzelt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Bevor der Schlussspurt startet, legen die Plossiger aber erstmal eine Pause ein.