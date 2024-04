Vor 34 Jahren, im Januar 1990, beginnt die Zusammenarbeit der Jessener CDU mit den Sendener Parteikollegen. Aus anfänglicher Unterstützung wird bald eine kommunale Partnerschaft. Dazu trifft sich in Jessen ein spezieller Freundeskreis.

So treffen sich Freunde aus Senden und Jessen an der Schwarzen Elster

Jessens Stadtratschef Gunter Danneberg (hinten Mitte) begrüßt die Gäste aus Senden am Donnerstagnachmittag im Autohaus Gottwald.

Jessen/MZ. - „Am 25. Januar 1990 habe ich zum ersten Mal Jessener Boden betreten“, erzählt Gottfried Suntrup. Seinerzeit war er Abteilungsleiter bei den Stadtwerken in Senden in Nordrhein-Westfalen – und stellvertretender Gemeindevorsteher der CDU im Ort. Damals war es seine Aufgabe, mit den Parteifreunden in Jessen Tuchfühlung aufzunehmen.