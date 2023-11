Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ruft erneut in Jessen zum Ausstand auf, diesmal beim Himmelsberger Mineralbrunnen. Worum verhandelt wird.

So streiken die Angestellten der MEG in Jessen für bessere Rahmenbedingungen

Arbeitskampf in Jessen

Die Mitarbeiter des Jessener Mineralbrunnenwerkes der MEG haben am Mittwoch die Arbeit für zehn Stunden niedergelegt.

Jessen/MZ. - Immer wieder fahren Lkw die Einfahrt vom Himmelsberger Mineralbrunnen in Jessen an. „Die wollen Ware abholen“, sagt Falk Tietze. Vielleicht brächten sie auch ein paar Paletten, meint der Betriebsratschef. Doch am gestrigen Mittwoch drehen die Sattelzüge alle wieder vor der Laderampe um und fahren unverrichteter Dinge vom Hof.