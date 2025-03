So soll die Pfandspende den Erlebnispfad bei Jessen in der Glücksburger Heide bereichern

Edeka-Mitarbeiterin Juliane Clemens (l.) übergibt am Tor zur Heide in Jessen symbolisch die Pfandspende an Vereinsmitglied Petra Räbiger.

Jessen/MZ. - Eine Wanderung zur Hirtenwiese in der Glücksburger Heide ist für den erwachsenen Naturfreund schon allein ob Flora und Fauna erlebnisreich. Doch für Kinder könnte dies nur langweiliges Latschen sein. Dem will der Heimatverein Glücksburger Heide entgegenwirken. So lockt gleich am gegenüberliegenden Wegesrand am Tor zur Heide ein Schild mit der Aufschrift „Erlebnispfad“ den Nachwuchs.