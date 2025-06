So schön war das Heimatfest in Klöden (mit vielen Bildern)

Klöden/MZ. - Es ist beinahe zu spüren, Isabell Teske fällt an diesem Sonntagmittag ein Stein vom Herzen. „Jetzt kann es von mir aus regnen.“ Ein Guss von oben könnte das Klödener Heimatfest nicht mehr vermiesen. Immerhin hatte der Wetterbericht einschließlich Gewitterschauern einiges verhießen für dieses Wochenende, speziell den Sonntag. Doch die Klödener Turnfrauen, die vor ihrem Auftritt am Sonntag nochmal mit Trainerin Anne Brettschneider am Rand des Fußballplatzes proben, können ihren Showauftritt vorm Festzelt bei herrlichstem Sonnenschein zelebrieren. Ihre Glitzershirts funkeln regelrecht in den Sonnenstrahlen. Wie im Jahr zuvor gibt es dafür von den Festgästen kräftig Beifall.