Auf der Terrasse des Strand-Cafés herrscht Mitte April noch gähnende Leere. Das Lokal am Touristenzentrum in Prettin wird derzeit renoviert.

Prettin/MZ. - Der Frühling ist da. Mit ihm kommen seit Anfang April in Prettin wieder vermehrt zeitweilige Gäste an die Kiesseen neben der Elbe. Neben Zugvögeln sind dies vor allem die Camper.

Gut ausgebucht

Im morgendlichen Sonnenlicht leuchtet weiß das Prettiner Wappen auf der Minigolfanlage am Touristenzentrum in Prettin. „Die Anlage haben wir 2023 renoviert und überarbeitet“, blickt Marina Schurad zurück. Noch rollt auf den Edelstahlbahnen kein Ball.

„Noch ist alles gemächlich“, sagt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Annaburg. So sei derzeit auch nur das hintere Sanitärgebäude geöffnet, teilt die Verantwortliche für das Touristenzentrum mit. Das vordere werde später frei gegeben. „Dann wird auch wieder die Wassermatschstrecke in Betrieb genommen.“

Dies dürfte sicherlich Anfang Mai soweit sein. Schließlich steht am 9. Mai schon Christi Himmelfahrt ins Haus. „Dafür und für Pfingsten und Himmelfahrt muss man schon zwei Jahre im Voraus buchen“, macht sie klar. Dies betreffe vor allem die Bungalows. Einen Camper mehr bekomme man sicherlich noch unter.

Insgesamt 45 Stellplätze sind an Dauercamper vermietet. „Diese kommen zwar ganzjährig an ihre Parzellen und Wohnmobile, aber auch hier wird im Winter der Strom abgeschaltet.“

Kulturell erwartet die Prettiner wieder das Jugendcamp des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt. „Gleich zu Beginn der Sommerferien.“ Als genauen Termin nennt der Verband in seiner Ausschreibung den 21. bis 24. Juni.

Die Minigolfanlage in Prettins Touristenzentrum wurde 2023 auf Vordermann gebracht und wartet auf Besucher. (Foto: Thomas Keil)

Dagegen müssen Fans der elektronischen Musik dieses Jahr darben. „Das Gaggalacka-Festival kommt im zweijährigen Rhythmus.“

Größere Investitionen blieben nach der Vorjahressaison aus. „Es erfolgten nur die üblichen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten“, berichtet Martina Schurad. Also ein paar Anstriche an den Bungalows.

Zufrieden ist die Bauamtsmitarbeiterin mit dem Wasserstand im Teich. Zwar stehe das Wasser immer noch deutlich unter dem normalen Stand, aber es sei besser als in den Vorjahren. Die Niederschläge des Winters hätten den See gut gefüllt. „Normalstand wäre an den Treppen am Strandweg“, ordnet sie ein. Da habe das Wasser gestanden, als der Weg zum Strand angelegt wurde. „Trotzdem sind wir glücklich und hoffen, dass das Wasser über die Saison reicht.“

Strand-Café

Wer derzeit bei einem Eis das Treiben der Vögel auf dem Wasser beobachten möchte, muss sich das Naschwerk schon selbst mitbringen. Im Strand-Café wird derzeit noch fleißig renoviert. „Wir wollen in etwa 14 Tagen eröffnen“, blickt Steffen Zinsser vorigen Donnerstag voraus. Bei den Arbeiten würden beispielsweise Wände gespachtelt, die Theke verändert und die Softeismaschine neu positioniert, führt der Inhaber aus.

Wenn das Café dann wieder geöffnet ist, wird Steffen Zinsser mit seinem Team von dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr zur Verfügung stehen, abends wahrscheinlich sogar etwas länger. „Bis 20 Uhr geht der Küchenbetrieb“, präzisiert er.

Er wird wieder selbst für seine Gäste kochen – so wie auch im Dorfgemeinschaftshaus. Damit zeigt sich, dass auch in Prettin ein wenig Personalnot herrscht. „Ich suche noch einen Koch und eine Servicekraft“, verdeutlicht er.