Verunstaltete Wahlwerbung betrifft auch in der Elsterstadt nicht nur eine Partei. Solche Aktionen gehen offenbar quer durchs politische Spektrum. Was Kommunalpolitiker dazu sagen.

Hier, an der Annaburger Straße in Jessen, ist nun eindeutig zu sehen, dass nicht das Wetter für die Verunstaltungen verantwortlich ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Nachdem in der Kreisstadt schon mehrfach Wahlplakate verunstaltet wurden (die MZ berichtete), hat diese zweifelhafte Art der Meinungsäußerung nun auch die Region an der Schwarzen Elster erreicht. Anscheinend übers Pfingstfest haben sich mit der Politik von SPD und CDU Unzufriedene an deren Großplakaten auf der Wiese in der Annaburger Straße ausgetobt. Zumindest muss man das anhand der Hieroglyphen schlussfolgern.