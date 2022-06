Sicherheitskontrollen im Wald rings um Jessen erforderlich

Annaburg/MZ - Das Betreuungsforstamt Annaburg hat sich in einem Schreiben an alle privaten Waldbesitzer gewandt. In diesem wird mitgeteilt, dass die Sturmtiefs „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ in der Zeit vom 17. bis 20. Februar mit ihren Orkanböen starke Schäden in den Wäldern Sachsen-Anhalts hinterlassen haben. Erste landesweite Schätzungen würden von einem Schadumfang in Höhe von 500.000 Festmetern ausgehen.

