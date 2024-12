Bärbel Busse, wie man sie eher selten sieht: gemütlich zu Hause am Kamin auf einen Stuhl gestützt. Sie gehört zu den Aktiven in Seydas Vereinen.

Seyda/MZ. - Unterhält man sich mit der Seydaerin Bärbel Busse, wird schnell klar, es wird lustig. Sie ist nicht auf den Mund gefallen. Von sich selber sagt sie sogar: „Ich bin recht vorlaut“ und schmunzelt. „Ich bin ja auch ’ne Kneiperstochter.“ Was sie allerdings nicht mag: großes Aufheben von sich selbst und dem, was sie alles leistet. Doch genau deshalb sitzt Jana Dalichow mit am Tisch im Hause Busse. Erst kurz vor Ultimo hat die Ortsteilbeiratsvorsitzende und Mitglied im Heimatverein Bärbel Busse mitgeteilt, dass noch die Heimatzeitung dazukommen werde. Weil Jana Dalichow eben ahnte, dass Bärbel Busse davon anfangs nicht so begeistert sein würde. Eine Ahnung, die sich im Gespräch allerdings schnell legt.

Über den Sportverein Rot-Weiß Seyda ist die heute 74-jährige Bärbel Busse in den Heimatverein gekommen. Im Zuge seiner Auflösung ist der Sportverein seinerzeit im Heimatverein aufgegangen, erzählt Bärbel Busse. Und dort leitet sie noch heute eine Sportgruppe. „Wir machen Gymnastik im Sitzen“, berichtet sie und die Begeisterung ist ihr anzusehen. „Beim Sport bin ich..., ich weiß gar nicht mehr wie lange schon.“

Zu DDR-Zeiten fing das noch beim DFD, dem damaligen Frauenbund, an. „Wir sind 20 Frauen und fühlen uns richtig wohl.“ In einer früheren Sportgruppe pflegten sie sogar Altberliner Tänze, was ihr großen Spaß machte. „Das geht heute aber nicht mehr.“

Nicht nur im Heimatverein

Sie sei kein Typ, der zu Hause bleibt, begründet sie ihr Engagement. Das sich beileibe nicht nur auf den Sport im Heimatverein reduziert. Auch bei Veranstaltungen ist sie stets unter den Mitgestaltern zu finden. Gemeinsam mit ihrer Sportgruppe gestaltet sie Auftritte, ist aber auch bei Sketchen und Spielszenen dabei. Und immer gibt es dabei viel zu lachen oder zu schmunzeln. Derweil ist der Heimatverein beileibe nicht ihr einziges ehrenamtliches Domizil. Seit 1974 oder ’75, also rund 50 Jahre, ist sie schon Mitglied der freiwilligen Feuerwehr im Ort. „Als ich damals im Kindergarten angefangen habe, da waren alle meine Bekannten in der Feuerwehr. Und haben gesagt, du kommst jetzt mit. Und seitdem bin ich da auch drin. Jetzt aber in der Alters- und Ehrenabteilung“, berichtet die resolute Frau.

Bärbel Busse ist für beinahe jeden Spaß zu haben. Hier bei einer Veranstaltung im „Schützenhaus“ in Seyda. Foto: Stolle/Heimatverein

Bis zur Wende war sie in Seyda Kindererzieherin, nachdem sie mit ihrem ersten Kind drei Jahre zu Hause blieb. „Beruflich hatte ich ein schönes Leben“, meint Bärbel Busse. „Ursprünglich wollte ich allerdings Koch werden. Aber da haben sie damals lieber Männer genommen.“ Dafür stieg sie dann direkt in einen Männerberuf ein und wurde Fahrdienstleiter bei der Bahn. „In Elster und Mühlanger. Das war sehr schön.“

Mit Kindern arbeitet Bärbel Busse besonders gern. Foto: Stolle/Heimatverein

Dass sie mit Kindern gerne zusammen ist, daraus macht die engagierte Seydaerin kein Hehl. „Ich betreue schon lange Kinder bei den Kirchenferientagen. Wenn ich von dort komme, da könnte ich immer nur schwärmen, weil das so schön ist“, schwärmt sie auch im Gespräch mit der MZ. Und da kommen auch Reminiszenzen an ihre Zeit als Kindergärtnerin und Hortnerin zutage.

Mit viel Spaß dabei

Dass Bärbel Busse durchaus auch resolut ihre Meinung sagen kann, auch das wissen ihre Vereinskollegen nur zu gut – und auch Jana Dalichow. „Aber sie sagt nicht nur, dies oder jenes ist Mist. Sie sagt gleich dazu, man könnte es so oder so machen. Und das macht sie wirklich sehr lieb.“ Und schon sind wir wieder bei den Aktivitäten der Seydaerin, die keine Angst hat, auf andere zuzugehen. „Auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr habe ich Plinsen gebacken“, erzählt sie. Und Jana Dalichow ergänzt: „Eigentlich hatten wir am Stand eine Ablösung geplant, aber sie wollten gar nicht gehen, sich gar nicht ablösen lassen. So viel Spaß hat es ihnen gemacht.“

Besondere Würdigung des Ehrenamtes

Sie stehen meist nicht im Rampenlicht, doch ihre ehrenamtliche und mit viel Herzblut ausgeführte Arbeit ist unverzichtbar. Sie werden im Verein oft „unsere gute Seele“ genannt, ihr Wort zählt, den Respekt haben sie sich erarbeitet. Manche sorgen für Ordnung rund um das Clubhaus, andere kochen Kaffee, decken die Tische oder kümmern sich um die Nachwuchsarbeit. Sie sorgen für Zusammenhalt in der Gemeinschaft, ohne sich besonders wichtig zu nehmen.

Die guten Seelen haben stets ein freundliches Wort parat, kümmern sich um die Chroniken, organisieren Feste.

Für diese Menschen „zünden“ wir in der Adventszeit bis zum Fest täglich eine Kerze an, würdigen mit einem Artikel ihre Arbeit, stellen die Menschen persönlich vor, lassen sie zu Wort kommen, erkundigen uns nach dem Grund für ihr Engagement. Diese Adventsserie der Mitteldeutschen Zeitung soll auch Mut machen, selber Verantwortung zu übernehmen.