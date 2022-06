Seltene Ehrung für Jessens Bürgermeister Michael Jahn

Jessen/MZ - Mehrere Mitglieder des Holzdorfer Karnevals Clubs (HKC) haben am Rosenmontag die zweite ungewöhnliche Saison in Folge im „Schützenhaus“ in Jessen ausklingen lassen. Es sei keine Feier, sagte Präsident Alexander Gräper, sondern angesichts der dramatischen Ereignisse in Osteuropa ein Gedankenaustausch. Natürlich kam dabei auch die Sprache darauf, wie die kommenden Monate und die 41. Saison gestaltet werden könnten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<