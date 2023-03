An Jessens Schwanenteich wurde ein Vogel aus Holz entwendet. Die Stadtverwaltung hofft auf Hinweise.

Diebstahl in Jessens Erholungsgebiet

Dieser hölzerne Schwan wurde in Jessen gestohlen.

Jessen/MZ/GRO - Leute sind aufgefordert, Ausschau zu halten, nach einem Schwan. Der hölzerne Vogel, der am Zugang zum Schwanenteich in Jessen-Süd über Jahre seinen Platz hatte, Besucher begrüßte und auf den Namen des kleinen Erholungsgebietes hinwies, ist gestohlen worden. Obwohl er im Boden verankert war, wurde er entwendet. Der Diebstahl stößt auf großes Unverständnis, da eine mit viel Aufwand gepflegte Anlage in Jessen-Süd um eines ihrer Wahrzeichen beraubt wurde. Nach zwischenzeitlicher Pflege echter Schwäne war der Holzschwan jetzt der einzige Vertreter der Namensgeber für den Teich.