Schulbeginn im Landkreis Wittenberg - Verstärkung im Lehrerkollegium wäre gern gesehen

Die Jessener Grundschule „Max Lingner“ ist mit einem neuen Dach gut gewappnet für den Start nach den Ferien. Was neu ist in der Grundschule Schweinitz und wie die Schüler vom Land gefördert werden.

Jessen/MZ - „Wir werden heute mit dem Dach fertig.“ Das teilt Martin Stets, Chef der Dachdeckerei Wilde in Gorsdorf, am gestrigen Dienstag der MZ mit. Sein Stolz ist völlig berechtigt, denn so werden keine Dacharbeiten den pünktlichen Start in der Jessener Grundschule „Max Lingner“ am morgigen Donnerstag stören. Und die Vorgaben und selbstgesteckten Ziele, noch vor dem Schulanfang fertig zu sein, hat sein Unternehmen eingehalten.