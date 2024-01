Schon wieder brennt es in Buschkuhnsdorf. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat bereits am Wochenende einen Brand auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Holzdorf gelöscht. Dabei wurde auch ein Feuerwehrmann verletzt.

Am Dienstagmorgen waren erneut Feuerwehrleute im Einsatz. Sie haben einen weiteren Brand auf dem Gelände in Buschkuhnsdorf löschen müssen.

Buschkuhnsdorf/MZ. - Der Brand in der Stallanlage in Buschkuhnsdorf hat Beschäftigten der Agrargenossenschaft Holzdorf am Wochenende viel unerwartete Arbeit beschert. Dort war am Sonnabend kurz vor 23 Uhr ein Feuer entdeckt worden, das wohl von Strohballen ausging und dann auf ein Gebäude übergegriffen hat.