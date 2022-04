Sabine Petzold aus Klöden schneidert aus der Not heraus Babykleidung

Sabine Petzold hat mit der Geburt ihrer Kinder mit dem Nähen angefangen. Nun verkauft sie die Kinderkleidung in der Burg Klöden.

Klöden/MZ - Hinter der schweren Holztür, die in die Burggaststätte der „Burg Klöden“ hineinführt, werden Gäste von Lamas, Rotkäppchen und kleinen Hunden in Raumanzügen empfangen. Die bunte Schar tummelt sich auf der farbenfrohen Kinderkleidung von Sabine Petzold. Ihr Handmade Marke „by Sabine“, die aus der Not heraus entstanden ist, wächst wie ihre Kinder jedes Jahr ein bisschen mehr.