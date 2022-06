Ritter kämpfen am Wochenende in Annaburg um den Sieg

Annaburg/MZ - Ein Mittelaltermarkt mit Ritterturnieren wird am Sonnabend und Sonntag in Annaburg auf dem Gelände zwischen Sekundarschule und Schloss geboten. „Pferde schnaufen, Ritter schließen das Visier ihres Helmes, senken die Lanzen und galoppieren auf die Turnierbahn, den Gegner vor Augen. Ein guter Treffer auf den Schild und die Lanze zersplittert. Drei gebrochene Lanzen bedeuten den Sieg“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses Szenario biete sich Besuchern in Annaburg am bevorstehenden Wochenende.

