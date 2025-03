In der Rettungswache des DRK in Jessen wird ein Gemeindenotfallsanitäter stationiert. Wann das Modellprojekt gestartet ist und welches seine Aufgaben sind.

Der Leiter der Jessener Rettungswache und Gemeindenotfallsanitäter Andy Richter (Mitte) erklärt dem Landrat und DRK-Kreischef Karsten Pfannkuch (links) die Ausrüstug des speziellen Fahrzeuges für den neuen Dienst, der am Freitag auch für den Altkreis Jessen vorgestellt worden ist.

Jessen/MZ. - Das vor reichlich eineinhalb Jahren im Kreis Wittenberg gestartete Modellprojekt Gemeindenotfallsanitäter erfährt nun eine Erweiterung. Am Freitag hat Landrat Christian Tylsch (CDU) das zweite Einsatzfahrzeug dieses Dienstes auf dem Hof der Jessener Rettungswache in Dienst gestellt. Dort ist es ab sofort stationiert. Gestartet wurde das Projekt im Sommer 2023 in Gräfenhainichen.