Gastwirtsfamilie aus dem benachbarten Brandis organisiert zum ersten Mal für den September im Ort ein Streetfood-Festival. Es werden auch Anbieter aus dem Jessener Land dabei sein. Von Bastian Schüßler

Schweinitz/MZ. - Irgendwann, es muss im Oktober vergangenen Jahres gewesen sein, hatte Bernd Elzemann eine Idee. Inspiriert von ähnlichen Veranstaltungen in der Region dachte er sich: Warum nicht sowas mal selber auf die Beine stellen, warum nicht mal ein Streetfood-Festival mit regionalen Anbietern im heimischen Brandis veranstalten. Auf einer Autofahrt berichtete er seiner Frau Ines von der Idee. Ihre erste Reaktion? Du spinnst! Hast du nichts anderes zu tun?