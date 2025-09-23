Lara Neumann schickt hunderte Rawata-Teilnehmer auf Rundkurs durch Glücksburger Heide. Welche Firmen die drei Stempelpunkte betreut haben und was Rawalympische Spiele sind.

Bei der diesjährigen Auflage des Radwandertages durch die Glücksburger Heide waren hunderte Teilnehmer am Start.

Jessen/MZ. - Mit einem Startschuss im wahrsten Sinne des Wortes schickt die Königin der Glücksburger Heide, Lara Neumann, hunderte Teilnehmer des Radwandertages (Rawata) auf den Rundkurs durch das große Waldgebiet. Begleitet werden sie von guten Wünschen der Heidekönigin und des Jessener Bürgermeisters Michael Jahn (SPD). Die Cheforganisatoren Heiko und Karsten Klöpping freuen sich, dass sich am zeitigen Sonntagmorgen schon so viele eingefunden haben und sich auf eine Tour begeben, wie sie über mehrere Jahre beim Radwandertag üblich war.