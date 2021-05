Punktlandung im Herbst in Elster bei Empl

Elster - Es geht voran in Elster. Die neue Produktionshalle der Firma Empl nimmt nun langsam, aber sicher Gestalt an. Doch es gibt Verzögerungen. „Momentan planen wir, den Neubau im September in Betrieb zu nehmen“, sagt Uwe Göbel, der Geschäftsführer des Fahrzeugwerkes. Eigentlich sollte das schon im Frühjahr passieren. Doch die Gewerke sind in Verzug geraten, erklärt Göbel den Grund.

Nicht zuletzt die Coronapandemie habe dafür gesorgt, dass es Probleme bei der Materialverfügbarkeit und dem Personal in den beauftragten Unternehmen gab. Das ist derzeit allerdings ein allgemeiner Trend in der Wirtschaft.

Zusätzliche Kapazitäten

„Aber damit können wir leben.“ Laufende Projekte werden derzeit in der bestehenden Halle in Elster sowie im vor drei Jahren wieder reaktivierten Außenstandort in Klöden bearbeitet. Für letzteres musste die Firma „viel Geld“ investieren, erklärt Göbel. „Aber ohne diese zusätzlichen Kapazitäten hätten wir die Aufträge in den vergangenen drei Jahren nicht geschafft.“ Vor allem im Jahr 2020 habe es einen regelrechten Auftragsboom gegeben. Wenn die neue Lager- und Produktionshalle im Herbst in Betrieb genommen werden kann, das ist auch Abhängig von behördlichen Genehmigungen, wird es eine Punktlandung, so Göbel.

Dann soll nämlich zunächst die Produktion in der neuen Halle getestet werden, schließlich werden die Arbeitsabläufe teils neu strukturiert. Im neuen Jahr kann dann mit der Fertigung in den neuen Hallen begonnen werden. Unter anderem werden hier dann geschützte Transportfahrzeuge für die Bundeswehr gefertigt. Am neuen, rund 20 Millionen teuren Gebäude beginnen derzeit die Verkleidungsarbeiten. Der Stahlbau für die Halle ist nahezu fertig. Auch die Unterkellerung unter mehr als der Hälfte der Halle ist bereits abgeschlossen. Im Moment werden die Sozial- und Lagerräume gebaut.

Übergabe hinter Glas

Im unteren Bereich des sogenannten Kopfbaus entsteht ein neues Übergabezentrum. „Das wird so ähnlich wie eine gläserne Fabrik“, erzählt Göbel etwas stolz. Durch die verglasten Wände sollen die Kunden und Gäste später die Fahrzeugübergabe und das Finish an den Fahrzeugen von außen beobachten können. „Wir verfolgen damit die Philosophie der Transparenz“, so der Geschäftsführer.

Hier, im Kopfbau der neuen Halle, soll die Fahrzeugübergabe künftig hinter gläsernen Wänden stattfinden. Im hinteren Bereich ist die neue Produktionshalle der Elsteraner Firma Empl zu sehen. (Foto: Aline Gorldt)

Damit wolle man den Kunden zeigen, dass man nichts zu verbergen hat und gleichzeitig die Mitarbeiter zu einer gewissen Disziplin und Sauberkeit motivieren, was letztlich dazu führe, dass sich die Angestellten mehr mit der Firma identifizieren und wegen des dann hoffentlich positiven Feedbacks der Kunden noch stolzer auf ihre Arbeit sind.

Budget wird eingehalten

Auch wenn sich die Produktions- und Lagerfläche vergrößert, sehr viel mehr Personal wird künftig nicht benötigt. Man werde das Unternehmen gezielt in gewissen Positionen verstärken. Aufgrund der höheren Effizienz am Arbeitsplatz und der Prozessoptimierung wird sich dies aber in Grenzen halten.

Auf die Halle wird eine Photovoltaikanlage gebaut, die Räume werden wie gehabt mittels Tiefbrunnen gekühlt. „Auch Nachhaltigkeit gehört zur Philosophie von Empl“, betont Göbel. Die Arbeiten liegen übrigens laut dem Geschäftsführer im Budget. Und das soll auch so bleiben. (mz)