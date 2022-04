Protest gegen Impfen vor Schulen im Landkreis Wittenberg

Elster - Sie steht etwas verloren in ihren Hasenkostüm da am Straßenrand vor der Elsteraner Sekundarschule. Ab und an hupen vorbeifahrende Autofahrer, schauen Passanten herüber. Christine Schulze, so stellt sich die Frau vor, hält ein Spruchband fest: „Kinder sind keine Versuchskaninchen“, steht darauf. Bildungsstätten, so sagt sie zur MZ, würden „gefährlich“ missbraucht. Die Frau erklärt sich als Teil eines „Netzwerkes besorgter Eltern“. An mehreren Schulen im Landkreis werde auf diese Art demonstriert, jeweils dort, wo der Kreis am entsprechenden Tag Impfungen für Schüler und Eltern anbietet.