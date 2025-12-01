Mit „Celebrate“ feiert exklusive Show in historischem Industriedenkmal Premiere. Was Gäste bei der ersten Dinner-Show in Halle im VW-Autohaus am Holzplatz erleben können und wem die Veranstalter Danke sagen möchten.

Erstmals in Halle: Akrobatik, Comedy, Dinner bei „Celebrate“ im Industriedenkmal

Exklusives Event in historischem Ambiente: Doreen Albrecht und Michael Walter aus der Geschäftsführung der ASA Autohaus GmbH, Ball-Initiator Steffen Matz, Ball Halle GmbH, Moderator Stephan Baier von Veranstaltungstechnik Halle und Matti Pirnack vom Funkhaus Halle als Partner der Dinner-Show

Halle (Saale)/MZ. - Exklusive Dinner - solche Events sind in Halle bisher noch ziemlich rar. Aber das soll sich ändern: „Celebration - Die Dinner-Show“ lädt erstmals in der Saalestadt zu einem außergewöhnlichen Abend - und das auch noch an einer außergewöhnlichen, einzigartigen Location.