Prominenz bei Spenden-Gala in Jessen - Verein sammelt Geld für krebskranke Kinder

Höhepunkt der Spendengala in Jessen ist die Erinnerung an den „King of Pop“, Michael Jackson, durch die „Michael Jackson Tribute Show“ aus Berlin.

Jessen/MZ - Großstadtflair verbreitet an diesem Sonnabendabend der Verein Krebskranke Kinder in Not. Gastgeberin und Vereinsgründerin Katharina Stahn lädt zu einer großen Charity-Gala ins Festzelt am „Haus am Wald“ in Jessen. Es ist die zweite in der Elsterstadt, wie Moderator Torsten vom Schloß die Gäste erinnert. Insgesamt ist es die vierte. Im in Weiß gestalteten Galazelt ist kein Platz mehr frei. Viele Geschäftsleute und Gewerbetreibende aus der Region sind der Einladung gefolgt. Aber auch viele Unterstützer und Sponsoren des Vereins aus der gesamten Bundesrepublik.