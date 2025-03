Praktikant Jannik Winter (l.) unterstützt Erzieher Florian Wendt im Jugendtreff Wiesengrund in Jessen. Hier lernt er, was ihn in seinem Job erwartet.

Jessen/MZ. - Im Jugendtreff Wiesengrund geht es immer hoch her. Für Jannik Winter ist das genau richtig. Der 20-Jährige absolviert in der Jugendeinrichtung seit einigen Wochen ein Praktikum. Im nahen Torgau ist er im zweiten Ausbildungsjahr zum Erzieher. Er ist froh, in seiner Heimatstadt einen lebensnahen und praktischen Einblick in seinen zukünftigen Beruf zu bekommen. „Ich bin immer noch glücklich“, sagt der junge Mann, der in dem Jugendtreff auch seine Sichtprüfung gemacht hat, für die er einen pädagogischen Plan erstellte.