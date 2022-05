Pleitewelle bei etlichen Leuten ist zu befürchten

Sozialarbeiter Jörg Vibrans berät in Jessen und in anderen Orten im Kreis Wittenberg Betroffene zum Thema Schulden.

Jessen/MZ - Die vielen Pflanzen lassen das kleine Büro im zweiten Stock des Ärztehauses in der Geschwister-Scholl-Straße in Jessen freundlich erscheinen. Jörg Vibrans sitzt an seinem Schreibtisch und stellt klar, „der positive Trend ist beendet“. Der Sozialarbeiter, der seit vielen Jahren für den Caritasverband unter anderem in der Schuldnerberatung tätig ist, bezieht sich mit seiner Aussage auf das „Überschuldungs-Paradoxon“, das in den vergangene zwei Jahren der Corona-Pandemie entstanden ist.