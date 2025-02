Noch steht die Fähre Prettin auf der Schiffswerft in Roßlau. Am 25. Februar soll sie per Kran zu Wasser gelassen werden.

Prettin/MZ. - Der Schlachtplan steht. Pächter Jan Ulrich baut in seinen Sätzen zwar des Öfteren die Worte „eventuell“ oder „voraussichtlich“ ein, doch grundsätzlich gilt: Die Fähre Prettin wird nach derzeitigem Stand am 28. Februar oder 1. März wieder ihren Betrieb aufnehmen. Ulrich ist am Mittwoch erneut auf der Schiffswerft in Roßlau – dort liegt die Fähre seit Oktober 2024 zur turnusmäßigen Revision – gewesen und hat sich über den Stand der Arbeiten erkundigt.