Zahna/MZ - „Ich will Fußballer werden und nicht Kellner“, feuert Adrian sein Team in den Grünen Trikots von Fußballtrainer Paul Pflug an. Der 31-jährige Coach hat sich für das Torschusstraining am Freitag einen besonderen Wettbewerb ausgedacht. Wer das Tor völlig verfehlt, muss drei Liegestütze machen und die Mannschaft mit dem besseren Torverhältnis bekommt beim gemeinsamen Mittagessen von den Verlierern die Spaghetti serviert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.