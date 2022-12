Pfarrerin aus Zahna-Elster gönnt sich fünf Minuten der Stille

Zahna-Elster/MZ - Wenn Judith Kölling von „ihren fünf Minuten“ spricht, ist das keineswegs despektierlich gemeint. In dieser Zeit schließt die Pfarrerin ihre Augen und lässt den Geist der Weihnacht auf sich wirken. Sie sucht diese Stille und reist in Gedanken über 2.000 Jahre durch die Geschichte, wo im Stall zu Bethlehem ein Kind geboren wird. Unter heutigen Gesichtspunkten mit allen hygienischen Vorschriften unvorstellbar, sagt sie, doch diese frohe Botschaft, Gott ist zum Mensch geworden, hat die Welt verändert und erreicht die Herzen der Menschen bis heute. Bei ihren Predigten am Heiligen Abend oder an den Feiertagen dreht sich zwar alles um diesen geschichtlichen Schwerpunkt, doch es bleibt genügend Spielraum, mit neuen Ideen den Blickwinkel zu verändern.

