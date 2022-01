Pegel der Elbe zwingt Fähre Pretzsch womöglich zum Pausieren

Pretzsch/Mauken/MZ - Nach den Prognosen vom Freitagnachmittag zeigte sich der neue Pächter der Fähre Pretzsch-Mauken skeptisch, ob er am Montag verkehren können würde. Beim Wasserstand von 3,28 Metern musste Mario Richter das Wasserfahrzeug schon in sehr spitzem Winkel an die Zufahrten steuern (Foto).

Noch zehn Zentimeter höherer Pegel und er würde aufgeben müssen. Bei solch hohen Wasserständen reiche die Strömung kaum noch aus, das Pendelfahrzeug vom Ufer wegzudrücken. Anders als die Fähren seiner Kollegen in Elster und Prettin verfüge die Fähre Pretzsch-Mauken nicht über einen Hilfsmotor, der solche Situationen entschärfen würde.

Etwas optimistischer waren die Informationen von den Fähren in Elster und Prettin. Hier gehe man nicht davon aus, dass der Elbepegel noch so dramatisch steigen werde, dass der gewohnte Fährverkehr unterbrochen werden müsste. Foto: Klaus Adam