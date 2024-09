Elbefähre Prettin Pächter Jan Ulrich verteilt auf der Elbe rote Karten - Wann die Fähre zur Revision muss

Pächter Jan Ulrich pendelt täglich auf der Elbe zwischen Prettin und Dommitzsch. Warum ein Paar am Hochzeitstag nach Kloster Zinna will und was Anfang Oktober auf dem Plan steht.