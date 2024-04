Seit dieser Woche laufen die Arbeiten des zweiten Bauabschnittes für die Dachsanierung der Grundschule in Schweinitz. Wie lange der Bau dauern soll und was geplant ist.

Neues Dach für die Schule: So laufen die Bauarbeiten an der Grundschule Schweinitz

Investition in Sachsen-Anhalt

Schweinitz/MZ - Seit dieser Woche ist es wieder laut auf dem Dach der Grundschule in Schweinitz. Die zweite Phase der Dachsanierung des Schulgebäudes hat begonnen. „Es ist heute unser zweiter Tag“, erklärte Dachdeckermeister Martin Stets am Dienstag gegenüber der MZ.

In der vergangenen Jahresmitte, in den Sommerferien, gingen die Arbeiten im ersten Teilabschnitt, dem Spitzdach, über die Bühne. Die Sanierung des zweiten Abschnitts läuft nun während des regulären Schulbetriebs. Um die Arbeiten und den Unterricht sicher zu gestalten, ist die Baustelle weitestgehend abgesperrt. „Wir haben natürlich die Rettungswege freigehalten“, sagt Martin Stets.

An der Grundschule in Schweinitz wir der zweite Teil des Daches neu gedeckt. Dachdeckermeister Martin Stets und sein Team heben die alte Dämmung vom Dach. (Foto: Annette Schmidt)

Da die Handwerker sich auch in den Eingangsbereichen zur Kindertagesstätte und der Turnhalle bewegen, geht es dort mit großer Vorsicht zu. So wird bei besonders viel Bewegung, sprich, wenn viele Kinder zur Kindertagesstätte gebracht werden oder eine Klasse zum Sport geht, die Arbeit am Dach unterbrochen.

Die Gesamtkosten für die Dachsanierung liegen bei 180.000 Euro. Das Projekt wird durch Eigenmittel der Stadt Jessen und Städtebaufördermittel finanziert. Der Handwerker und sein Team rechnen damit, dass sie die rund 550 Quadratmeter des Flachdachs bei guter Witterung in drei bis vier Wochen fertigstellen werden. „Das Wetter ist derzeit ideal, kein Wind oder Regen.“

Martin Stets kontroliert den Kran, der bis zu 33 Meter in die Höhe ausgefahren werden kann. (Foto: Annette Schmidt)

Die Abrissarbeiten des alten Daches sind schnell erledigt. Bereits am Dienstag hebt Martin Stets die rund 100 Kilogramm schweren Säcke mit der alten Dämmung einen nach dem anderen mithilfe des Krans vom Dach. Das neue Dämmmaterial wird 18 Zentimeter stark sein „Die Isolierung wird dadurch sehr viel besser“, erläutert der Experte, der in Jessen bereits die Dächer der Max-Lingner-Grundschule und der Feuerwehr gedeckt hat.

Mehrere Säcke mit rund 100 Kilogramm alter Dämmung werden vom Dach geholt. (Foto: Annette Schmidt)

Das Dach wird wieder mit Bitumen abgedichtet. Die Kunststoffbahnen können auf einem Flachdach im Normalfall eine Lebensdauer zwischen 30 und 40 Jahren haben. Darüber hinaus werden die Dachdecker den Blitzschutz erneuern und einen Dämmkranz errichten, als Vorbereitung für spätere Arbeiten an der Fassade.

Für dieses Jahr ist noch eine weitere „Dachbaustelle“ auf dem Gelände der Grundschule geplant, allerdings nicht mehr für das Schulgebäude, sondern auf der Sporthalle. In den Sommerferien soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die Kosten werden auf 160.000 Euro geschätzt.