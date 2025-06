Wandel in der Gastronomie Neue Wege im Familienbetrieb Pötzsch: Ausbau und Modernisierung der Scheune in Plossig zum Catering-Betrieb

Christoph und Wilfried Pötzsch erweitern in Plossig ihren Catering-Betrieb. Wann die Eröffnung geplant ist, was an diesem Tag auf dem Plan steht und wo die Gulaschkanone künftig dampft.