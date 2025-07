Betreiber der Annaburger Gaststätte „Zum netten Nachbarn“ servieren Kameraden der örtlichen Feuerwehr nach dem Einsatz ein kostenloses Frühstück. Was beide Seiten dazu sagen.

Nette Nachbarn - Was die Kameraden der Feuerwehr Annaburg nach einem Einsatz erleben

Kameraden von mehreren Wehren löschen am Freitagabend einen Waldbrand in Annaburg.

Annaburg/MZ. - Brände in Mitteldeutschland bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Kameraden vieler Feuerwehren sind pausenlos im Einsatz, um die Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Am Freitagabend rücken Einsatzkräfte der Wehren aus Annaburg, Prettin, Jessen, Mügeln, Linda, Löben und Groß Naundorf zu einem Waldbrand aus, der sich in Annaburg auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern ausgebreitet hat.