Narren machen in Elster die Leinen los

Elsteraner Carneval Verein startet am 11.11. um 19.19 Uhr in seine 51. Saison. Worauf sich der Präsident freut und welche Party am Sonnabend steigt.

Elster/MZ - Die Generalprobe ist Geschichte, der Saal geschmückt. Mit der Proklamation des neues Prinzenpaares am 11. November um 19.19 Uhr vor dem Rathaus beginnt für den Elsteraner Carneval Verein die 51. Saison. „Nach Jahren voll coronabedingter Einschränkungen ist bei allen Mitgliedern die Vorfreude auf eine unbeschwerte Zeit groß“, betont Präsident Karsten Röder, der vor dem Start aus manchen Dingen ein Geheimnis macht. Beim Thema neues Prinzenpaar plus Hofdamen hält er den Ball betont flach, ebenso über den Ablauf der Großveranstaltung am folgenden Abend im „Schiffchen“. Es sei nicht schwierig gewesen, für die 51. Saison ein neues Prinzenpaar zu finden. Und: Am Sonnabend tritt ein Büttenredner auf - lässt er zumindest durchblicken.