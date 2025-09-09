Das diesjährige „Spiel ohne Grenzen“ der Jugendfeuerwehren fand in Naundorf bei Seyda statt. Neben den Wettkämpfen gab es eine besondere Überraschung für Jugendwart Klaus Bolze.

Nachwuchs bei „Spiel ohne Grenzen“ im Fokus: Ehrennadel für Klaus Bolze

Das Gewinnerteam beim „Spiel ohne Grenzen“ in Naundorf bei Seyda kommt zum dritten Mal in Folge aus dem Stadtgebiet Jessen.

Naundorf bei Seyda/MZ. - Es war bereits das sechste Mal, dass Naundorf bei Seyda das alljährliche „Spiel ohne Grenzen“ ausrichten durfte. Geehrt wurden diesmal jedoch nicht nur die Sieger-Mannschaften. Klaus Bolze, Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr von Naundorf, wurde an diesem Tag für seinen besonderen Einsatz als Jugendwart gewürdigt. Und das ganz zu seiner Überraschung.